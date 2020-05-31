Коронавирус в ДНР за сутки выявлен у одного ребенка и шести взрослых

31 Май 2020 2020-05-31T10:40:51+03:00

В ДНР за все время выздоровели от коронавируса 137 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 539 человек

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Медики зарегистрировали 539 случаев заражения коронавирусом в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 30 мая, выявлено 7 новых случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

Все положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. Среди них 2 медицинских работников и 1 ребенок. Девочка ранее контактировала с дедушкой, у которого был обнаружен COVID-19

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего по состоянию на 10.00 31 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 539:

• на лечении - 387 пациентов,

• выписаны – 137 человек,

• летальных случаев – 18.

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ИСТОЧНИК KP.RU