Коронавирус в ДНР за сутки выявлен у одного ребенка и шести взрослых
Медики зарегистрировали 539 случаев заражения коронавирусом в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.
— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 30 мая, выявлено 7 новых случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.
Все положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. Среди них 2 медицинских работников и 1 ребенок. Девочка ранее контактировала с дедушкой, у которого был обнаружен COVID-19
В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего по состоянию на 10.00 31 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 539:
• на лечении - 387 пациентов,
• выписаны – 137 человек,
• летальных случаев – 18.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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