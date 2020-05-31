2020-05-31T10:04:56+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 31 мая синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой

Температура воздуха составит 23 градуса тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет в Луганске на 31 мая самая высокая температура воздуха была 33 градуса тепла, а самая низкая – 3 градусаЗа 130 лет в Луганске на 31 мая самая высокая температура воздуха была 33 градуса тепла, а самая низкая – 3 градусаФото: Алина Ефименко
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На 31 мая синоптики прогнозируют в ЛНР дождь с грозой в середине дня. Температура воздуха в этот день составит 23 градуса тепла. Об этом сообщил Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.

—На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь с грозой, утром местами слабый туман; ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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