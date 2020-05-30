В ДНР привели в порядок 113 километров берегов и пляжей

30 Май 2020 2020-05-30T17:03:03+03:00

Наумец: "113 километров берегов и пляжей привели в порядок"

В Минстрое подвели итоги двухмесячника по благоустройству

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В Республике коммунальные службы городов и районов вывезли больше 600 несанкционированных свалок, привели в порядок улицы, дворы, парки, скверы, кладбища и братские могилы. Об итогах двухмесячника по благоустройству «КП» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Выкрашены детские площадки, высажено больше 250 тысяч цветов (в основном – донбасских роз), 19 тысяч деревьев. Деревьев этой зимой из-за налипания снега у нас пострадало много, - сообщил Сергей Сергеевич.

По его словам, в порядок привели 113 километров берегов и пляжей.

- Это касается реки Кальмиус и других водоемов, куда жители выезжают отдыхать, - отметил руководитель Минстроя.

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ИСТОЧНИК KP.RU