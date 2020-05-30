В ДНР привели в порядок 113 километров берегов и пляжей
В Республике коммунальные службы городов и районов вывезли больше 600 несанкционированных свалок, привели в порядок улицы, дворы, парки, скверы, кладбища и братские могилы. Об итогах двухмесячника по благоустройству «КП» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.
- Выкрашены детские площадки, высажено больше 250 тысяч цветов (в основном – донбасских роз), 19 тысяч деревьев. Деревьев этой зимой из-за налипания снега у нас пострадало много, - сообщил Сергей Сергеевич.
По его словам, в порядок привели 113 километров берегов и пляжей.
- Это касается реки Кальмиус и других водоемов, куда жители выезжают отдыхать, - отметил руководитель Минстроя.
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ИСТОЧНИК KP.RU