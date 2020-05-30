Подорванный украинскими диверсантами мост между ДНР и ЛНР планируют восстановить в июле
Ремонт Штеровского автомобильного моста на пути Красный Луч – Луганск планируют закончить к концу июля. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.
— В настоящее время выполнено уже больше 60 процентов работ на этом инженерном сооружении. Остались работы по укладке асфальтобетонного покрытия, обустройству дорожной инфраструктуры, установлению барьерного ограждения, — рассказал Басов. — Работы планируется завершить в конце июля текущего года.
Напомним, что Штеровский автомобильный мост Антрацитовского района был кратчайшим путем между Луганской и Донецкой Народными Республиками. Его подорвали еще в 2018 году. В результате произошло обрушение. Чтобы восстановить мост местным строительным учреждениям даже пришлось пригласить сотрудников строительной организации из соседней Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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