2020-05-29T17:37:36+03:00
Политика

Украинские пограничники нашли у жителя Донбасса пять паспортов, выданных ему на три фамилии

Документы мужчина получил законным путем
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такой букет паспортов обнаружили у жителя Донбасса. Фото: ГПСУТакой букет паспортов обнаружили у жителя Донбасса. Фото: ГПСУ
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Необычного нарушителя обнаружили украинские пограничники недалеко от границы с Россией на подконтрольной Киеву территории Луганщины. Мужчина предоставил стражам кордона пять паспортов, выданных на три фамилии одному и тому же человеку. Об этой истории рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Неподалеку от поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Тот сначала предъявил пограничникам три паспорта, выданных на разные имена одному и тому же человеку с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ.

- Во время установления личности задержанного мужчина предоставил еще два украинских загранпаспорта с различными установочными данными. Документы находились у него дома. Пограничники установили, что все паспорта настоящие и получались гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени, – отметили в пресс-службе.

Стражи кордона все же привлекли мужчину к административной ответственности - за нарушение правил пограничного режима. Поскольку он находился в пограничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Украинские пограничники нашли у жителя Донбасса пять паспортов, выданных ему на три фамилии
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