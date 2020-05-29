Глава ДНР Денис Пушилин поздравил молодежь Республики с окончанием школы

29 Май 2020 2020-05-29T16:15:57+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сегодня молодежь Республики с окончанием школы.

- За годы учебы вы получили бесценный багаж знаний, а вместе с ним уроки ответственности и долга, гражданственности и патриотизма. Ваши учителя воспитывали вас на примерах верной любви к Родине, уважения к нашей истории и культуре, достижений ваших дедов и прадедов, - говорится в обращении Пушилина, опубликованном на его сайте. - Теперь вам предстоит раскрывать свой потенциал дальше. Приложите все усилия, чтобы максимально использовать те возможности, которые дает вам государство для получения профессионального образования. Верьте в свои силы и настойчиво добивайтесь самых амбициозных целей!

Глава ДНР пожелал выпускникам выбрать профессию по душе и призванию. Это обязательное условие для того, чтобы в полной мере проявить себя в дальнейшем. «Счастье – это когда с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой», помните, что правда порой заключается в простых прописных истинах.

- Не бойтесь трудностей и всегда настраивайтесь на победу! Смелее в добрый путь! – призвал Денис Пушилин.

Сегодня в школах ДНР должен был прозвучать последний звонок, но из-за угрозы распространения коронавируса все мероприятия были отменены.

Кстати, по данным Министерства образования и науки ДНР из более чем 9 тысяч выпускников 686 награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» и 195 – серебряной медалью.

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ИСТОЧНИК KP.RU