2020-05-29T15:01:42+03:00
Политика

В ДНР изменился порядок подачи документов для детей при вступлении в гражданство РФ

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для оформления гражданства РФ на ребенка надо, чтобы родители одновременно подавали документы на российский паспорт. Фото: МВД ДНРДля оформления гражданства РФ на ребенка надо, чтобы родители одновременно подавали документы на российский паспорт. Фото: МВД ДНР
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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала об изменениях в порядке подачи документов для детей при вступлении в гражданство РФ.

- Раньше, если вместе с вами в гражданство РФ вступал ребенок до 18 лет, то достаточно было личного присутствия второго родителя при подаче документов в Миграционной службе, который оформлял письменное согласие на вступление ребенка в гражданство РФ. Теперь же необходимо, чтобы родители одновременно подавали документы на паспорт РФ, - сообщила депутат НС.

Во всех остальных случаях, согласно пункта 19 указа Президента России от 14.11.2002 г. №1325, надо обязательно приложить нотариально заверенное согласие второго родителя на вступление ребенка в гражданство РФ. Его можно оформить у любого нотариуса.

- Также к согласию необходимо приложить оригинал и копию паспорта второго родителя – все страницы, даже пустые. Переводить паспорт или нотариально заверять копию не нужно, - отметила Селиванова. - Если же оригинал паспорта второго родителя предоставить нельзя, то копии паспорта должны быть заверены нотариально.

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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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