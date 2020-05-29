2020-05-29T13:54:37+03:00
Политика

В Димитрове детвора спасла новорожденных щенят, которых коммунальщики случайно засыпали песком

Спасательная операция длилась несколько часов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мамаша Эля облизывает в будке спасенных щенят. Фото: youtube.com/ТК ДонбассМамаша Эля облизывает в будке спасенных щенят. Фото: youtube.com/ТК Донбасс
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В подконтрольном Киеву Мирнограде (до переименования - Димитров) местные жители несколько часов спасали новорожденных щенят, которых коммунальщики случайно засыпали песком.

Бездомная собака по кличке Эля на днях родила щенков, для которых нашла убежище между плитами на площадке вблизи многоэтажек. Но на беду коммунальщики стали расчищать этот участок с помощью бульдозера и случайно засыпали малышей песком.

Из-под земли начали скулить щенята. Это услышали дети и позвали взрослых. Несколько жителей с лопатами и совками стали откапывать малышей. Собака Эля тоже лапами гребла и мордочкой лезла. Как увидела детенышей, начала хвостики облизывать.

Жителям пришлось проводить целую спасательную операцию, чтобы достать щенят из-под песка и бетонных плит. Фото: youtube.com/ТК Донбасс

Жителям пришлось проводить целую спасательную операцию, чтобы достать щенят из-под песка и бетонных плит. Фото: youtube.com/ТК Донбасс

Песок очистили, но песиков не смогли сразу достать – они застряли в бетонной щели, которую образовали придавленные плиты. Мужчины принесли домкрат. Спасательная операция длилась несколько часов. Щенков достали живыми и невредимыми. Жители соорудили будку, где сейчас и находится все собачье семейство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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