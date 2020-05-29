В Донецке из-за порыва канализации остановлено движение на двух участках автодороги

29 Май 2020 2020-05-29T12:35:46+03:00

Движение автобусов и трамваев в Кировском районе Донецка ограничено из-за провала грунта на дорогах

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Движение автобусов и трамваев в Кировском районе Донецка ограничено из-за провала грунта в результате порыва подземного канализационного коллектора. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.

- На пересечении улиц Текстильщиков и Афанасьева 28 мая произошел порыв подземного канализационного коллектора «Донецкводоканала» диаметром 1000 мм, – сказано в сообщении.

В результате порыва произошел провал грунта на двух участках автодороги по улице Текстильщиков общей площадью 30 квадратных метров, глубиной два и восемь метров соответственно. К счастью, сточные воды не вышли на поверхность.

- Остановлено движение транспорта по улице Текстильщиков, перенаправлены в объезд автобусные маршруты №78, 78б, трамваи маршрутов №8, 16 ходят до аварийного участка, – отметили в МЧС.

Сегодня утром специалисты приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ.

В спасательном ведомстве также рассказали о другой аварийной ситуации в столице 28 мая.

В Калининском районе на бульваре Шахтостроителей из-за порывистого ветра упало дерево. Произошел обрыв контактной сети длиною 300 м, обрыв линий электрических сетей городского освещения. Были повреждены два легковых автомобиля и один микроавтобус, временно перекрыто движение по бульвару Шахтостроителей, остановлено движение троллейбуса по маршруту №4 (ул. Горького – пр. Мира).

В этот же день аварийная ситуация была устранена.

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ИСТОЧНИК KP.RU