Коронавирус в ДНР: Трехлетний ребенок заболел COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T11:49:59+03:00

За минувшие сутки в ДНР умерли от коронавируса мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет. Фото: МЗ ДНР

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 32 жителей Республики

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Медики зарегистрировали 501 случай коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок трех лет. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет.

Всего по состоянию на 11:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 501:

• на лечении - 357 пациентов,

• выписаны – 127 человек,

• летальных случаев – 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU