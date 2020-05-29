Коронавирус в ДНР: Трехлетний ребенок заболел COVID-19
Медики зарегистрировали 501 случай коронавируса в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.
Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок трех лет. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет.
Всего по состоянию на 11:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 501:
• на лечении - 357 пациентов,
• выписаны – 127 человек,
• летальных случаев – 17.
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ИСТОЧНИК KP.RU