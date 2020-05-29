Генпрокуратура ДНР проверит своевременность выдачи зарплат на Донецкой железной дороге

29 Май 2020 2020-05-29T11:34:08+03:00

За свой тяжелый труд железнодорожники получают буквально копейки, и те - несвоевременно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал работу руководства Донецкой железной дороги по выплате зарплаты сотрудникам. И дал поручение Генеральной прокуратуре проверять своевременность выплат.

- Проблемы с задержкой заработной платы, ухудшением ситуации в отрасли стали предметом разговора с работниками железной дороги из Иловайска и Дебальцево, – отмечается в сообщении Дениса Пушилина, размещенном на его сайте. – Поручил Генеральной прокуратуре взять на контроль соблюдение своевременности выплат заработной платы.

Глава ДНР считает, что работа руководителей железной дороги и профильных ведомств сейчас слишком пассивна.

- В первую очередь я имею в виду начальника ГП «Донецкая железная дорога» Владимира Кабация, который отвечает за ее работу лично. Именно руководитель должен быть инициативным звеном, именно он должен поднимать вопросы, волнующие людей. Поэтому в данной ситуации должны быть применены меры дисциплинарного воздействия. В таких вопросах принципиальна личная ответственность, – отметил Пушилин.

Он также обратил внимание на необходимо усилить работу профсоюзов в вопросе своевременности выдачи зарплаты – это их основная задача.

Отметим, что в последнее время железнодорожники жаловались на низкую зарплату и задолженности.

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ИСТОЧНИК KP.RU