Коронавирус в ЛНР: За сутки три новых случаев заболевания COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T10:47:01+03:00

В ЛНР за сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 396 жителей Республики

Изменить размер текста: A A

Медики зарегистрировали 396 случаев коронавируса в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- По состоянию на 9.00 29 мая всего 396 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено три новых случая заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 14 человек.

Всего по состоянию на 29 мая выписаны 288 человек, летальных случаев – шесть.

- Министерство здравоохранения ЛНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске спасли попавшую под машину косулю

Животное идет на поправку, но нуждается в протезах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU