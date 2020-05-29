Коронавирус в ЛНР: За сутки три новых случаев заболевания COVID-19
Медики зарегистрировали 396 случаев коронавируса в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- По состоянию на 9.00 29 мая всего 396 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено три новых случая заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 14 человек.
Всего по состоянию на 29 мая выписаны 288 человек, летальных случаев – шесть.
- Министерство здравоохранения ЛНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU