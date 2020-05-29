2020-05-29T10:13:28+03:00
Политика

По Саханке на юге ДНР украинские военные выпустили 6 мин

По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Саханке стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Саханке стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В минувшие сутки украинские военные обстреляли из минометов многострадальную Саханку на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны ВСУ оказалось село Саханка. По нему было выпущено 6 мин из 82-миллиметровых минометов. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, -говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последние дни на линии соприкосновения наблюдается относительное затишье. Так, в предыдущие сутки, 27 мая, украинские военные выпустили по территории ДНР 12 боеприпасов.

Впрочем, эта тишина – тревожная. Вполне возможно, что ВСУ сейчас перегруппировываются и пополняют боезапасы. И в скором времени обстрелы возобновятся с новой силой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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