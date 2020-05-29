Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Умерший от пневмонии командир 1-й танковой бригады ВСУ накануне общался со многими подчиненными

29 Май 2020 2020-05-29T09:08:56+03:00

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28 мая в районе проведения операции объединенных сил (ООС) от остановки сердца умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Тем временем, в Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки, рассказали, что смерть украинского комбрига наступила ночью во сне в его кабинете в штабе соединения в селе Затишное юго-западнее Волновахи.

- Тело умершего было доставлено в морг Мариуполя для проведения вскрытия. В результате установлено, что смерть наступила вследствие двусторонней пневмонии от заражения коронавирусом Covid-19, - говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР. - По сообщению начальника медслужбы бригады, комбриг за медицинской помощью не обращался и переносил болезнь на ногах.

В Народной милиции отметили, что за прошедшую неделю Межаков посетил все подразделения бригады, проинспектировав каждый взвод своего соединения, пообщавшись с большинством личного состава лично. После смерти комбрига во всех подразделениях бригады объявлен жесточайший карантин. Личному составу категорически запрещено покидать расположение.

- Кроме этого, экспресс-тесты показали заражение 70% личного состава управления бригады, - подчеркнули в НМ ДНР.

Подполковник Юрий Межаков пришел в 1 танковую бригаду в 2018 году, в 2014-2015 годах был начальником штаба 28-й бригады, которая сейчас постоянно обстреливает западные и южные окраины Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU