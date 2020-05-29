Погода в Луганске на день: 29 мая гроза с градом, до 28 градусов тепла

29 Май 2020 2020-05-29T08:38:32+03:00

В Луганске будет жарко и дождливо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Шквалистый юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 22 метров в секунду

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29 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 24-26 градусов тепла. Такая же температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 мая – 03.47, время захода – 20.55. Продолжительность светового дня составит 17 часов 08 минут.

30 мая при прохождении атмосферных фронтов южного циклона ожидаются кратковременные дожди с грозами, ночью и утром местами сильные. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов. Днем 31 мая местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU