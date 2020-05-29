2020-05-29T08:15:55+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 29 мая будет дождь, местами гроза, до +22 градусов тепла

В Донецке будет дуть ветер со скоростью до 9 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке ожидается ненастная погодаВ Донецке ожидается ненастная погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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29 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Периодически будет идти дождь. Местами пройдут грозы.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 15 до 22 градусов выше нуля.

В течение суток ветер два раза поменяет направление: с северо-западного на восточное, а вечером – на западное. Скорость воздушных масс составит от 2 до 6 м/с. Во время грозы порывы до 9 м/с.

В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

Днем 30 и 31 мая будет не выше 18-20 градусов. Утром в субботу дождь. В воскресенье днем – грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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