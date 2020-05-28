В Луганске введен в обращение блок марок "Первый комендант Перевальска"

28 Май 2020 2020-05-28T21:48:44+03:00

Памятную рамку с художественным конвертом и оттиском специального штемпеля глава района вручил вдове первого коменданта города. Фото: ЛИЦ

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Сегодня в администрации Перевальского района прошло специальное гашение блока художественных почтовых марок "Первый комендант Перевальска", посвященного погибшему Александру Соколу.

- 28 мая 2020 года ГУП "Почта ЛНР" торжественно ввело в обращение блок художественных почтовых марок "Первый комендант Перевальска", посвященный Александру Ивановичу Соколу - воину-афганцу, общественному деятелю, стоявшему у истоков Русской весны на Луганщине, начальнику службы безопасности Казачьей национальной гвардии, коменданту Всевеликого Войска Донского в Перевальском районе, возглавлявшему перевальскую организацию "Афганцы Чернобыля", военно-патриотическое объединение "Перевал", - сообщили в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Почта ЛНР".

Специальное гашение блока почтовых марок прошло в администрации Перевальского района.

Почетное право провести процедуру спецгашения было предоставлено главе администрации Перевальского района Виталию Михайлову, вдове погибшего героя Татьяне Сокол и начальнику Центра почтовой связи №1 ГУП "Почта ЛНР" Людмиле Морозовой.

Памятную рамку с художественным конвертом и оттиском специального штемпеля глава района вручил вдове первого коменданта города.

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ИСТОЧНИК KP.RU