Дончане могут стать свидетелями редких астрономических явлений в этом году

28 Май 2020 2020-05-28T21:18:56+03:00

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Два редких астрономических явления произойдут в 2020-м году, оба они связаны с самой большой планетой солнечной системы – Юпитером.

- В этом году 21 декабря будет наблюдаться редкое астрономическое явление – великое соединение Юпитера и Сатурна. Последний раз это происходило в 2000-м году. По сути, с Земли из-за сближения между собой две планеты будут наблюдаться, как одна. Данное явление можно будет увидеть после заката, - сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики и дидактики Донецкого национального университета Борис Бешевли.

Ученый добавил, что летом жители ДНР смогут наблюдать за еще одним, хотя и не таким редким явлением, – противостоянием между Юпитером и Солнцем. Оно происходит раз в 13 месяцев и в этом году будет видно 14 июля. В это время Юпитер будет хорошо освещен и станет третьим по яркости небесным телом после Луны и Венеры.

В день противостояния наблюдать планету будет лучше после 23:00. Максимальной высоты Юпитер достигнет в 3 часа ночи в направлении на юг.

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ИСТОЧНИК KP.RU