2020-05-28T21:18:56+03:00
Общество

Дончане могут стать свидетелями редких астрономических явлений в этом году

Одно из них произойдет 14 июля, второе - 21 декабря.
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Одно явление нас ждет зимой, а второе - летом, в июле. Фото: Евгении КарпачевойОдно явление нас ждет зимой, а второе - летом, в июле. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Два редких астрономических явления произойдут в 2020-м году, оба они связаны с самой большой планетой солнечной системы – Юпитером.

- В этом году 21 декабря будет наблюдаться редкое астрономическое явление – великое соединение Юпитера и Сатурна. Последний раз это происходило в 2000-м году. По сути, с Земли из-за сближения между собой две планеты будут наблюдаться, как одна. Данное явление можно будет увидеть после заката, - сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики и дидактики Донецкого национального университета Борис Бешевли.

Ученый добавил, что летом жители ДНР смогут наблюдать за еще одним, хотя и не таким редким явлением, – противостоянием между Юпитером и Солнцем. Оно происходит раз в 13 месяцев и в этом году будет видно 14 июля. В это время Юпитер будет хорошо освещен и станет третьим по яркости небесным телом после Луны и Венеры.

В день противостояния наблюдать планету будет лучше после 23:00. Максимальной высоты Юпитер достигнет в 3 часа ночи в направлении на юг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Летом эпидемия коронавируса может пойти на спад

Глава Минздрава в интервью «Комсомольской правде» рассказала о героях в белых халатах, которые каждый день подвергают свою жизнь опасности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске введен в обращение блок марок "Первый комендант Перевальска"
Дончане могут стать свидетелями редких астрономических явлений в этом году
За убийство двух братьев жителю Еленовки грозит смертная казнь
"Республика должна быть обеспечена мясом": В ДНР создана группа по решению агропромышленных вопросов
В ДНР от коронавируса умирает не больше людей, чем от свиного гриппа
ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ, который засек передвижение их техники
Донецк присоединился к международной акции и высадил сирень в память о погибших в Великой Отечественной войне
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о статистике коронавируса: «Мы честно показываем все смерти»
«У него сегодня второй день рождения»: В Донецке провода электропередач под напряжением упали на автомобиль с водителем внутри
Денис Пушилин отметил вклад пограничников в борьбу с диверсантами
Пьяный водитель устроил ДТП в Краматорске: Все его участники в больнице
Коронавирус в ДНР: Выявлено 34 новых случая заболевания
В ЛНР внесены изменения в порядок регистрации недвижимости
Коронавирус в ЛНР: За сутки девять новых случаев заболевания COVID-19
Украина продолжает обстреливать Донецк
Донецкий приют «4 ЛАПКИ»: «Чтобы оплатить счета за электричество, нужно животных оставить голодными»
В ДНР четверо заразившихся коронавирусом умерли не от Covid-19
Взломан аккаунт в Twitter Главы ДНР
Погода в Луганске на день: Кратковременный дождь и местами - гроза
Погода в Донецке на день: Порывы ветра будут достигать 8 м/с
В Луганске спасли попавшую под машину косулю
«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке
Украина отказывается проводить процессуальную чистку переданных ДНР пленных
Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
Коронавирус в ЛНР: с 1 июня возобновляется движение междугороднего общественного транспорта
Командиры ВСУ пытались продать 50 комплектов американского военного снаряжения