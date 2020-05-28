2020-05-28T19:53:13+03:00
Общество

"Республика должна быть обеспечена мясом": В ДНР создана группа по решению агропромышленных вопросов

Возглавил группу представитель общественной палаты Александр Скаблюк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Задача Республики - создать благоприятные условия для животноводства. Фото: ДАНЗадача Республики - создать благоприятные условия для животноводства. Фото: ДАН
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Рабочая группа по развитию агропромышленного комплекса создана в ДНР на заседании комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты.

- Из-за высокой налоговой нагрузки, предприятия, в первую очередь животноводческие, терпят убытки. Если мы сейчас не предпримем решительных действий и не пойдем по пути внесения изменений в систему налогообложения, в Республике не останется отечественного производства свинины и крупного рогатого скота, — отметил на заседании министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

Изучение возможностей снижения налоговой нагрузки на предприятиях сельхозсектора, внедрение системы кредитования сельхозпроизводителей, расширения рынка сбыта продукции - эти и другие вопросы будут в полномочиях этой группы.

- Одна из важнейших задач, которая сейчас находится в процессе решения, – это поддержка животноводства. В ближайшее время предложения министерства агропромышленной политики и продовольствия по снижению налоговой нагрузки для животноводческих хозяйств будут рассмотрены с учетом финансово-экономических обоснований, — ранее отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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