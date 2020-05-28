За убийство двух братьев жителю Еленовки грозит смертная казнь

28 Май 2020 2020-05-28T20:30:26+03:00

Задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Фото: МВД ДНР

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Сотрудники Докучаевского городского отдела полиции по «горчим следам» задержали жителя Еленовки, подозреваемого в совершении двойного убийства. Он сознался в содеянном. А причиной всего произошедшего называет алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители установили, что злоумышленник пришел в дом к двум братьям. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, в ходе которого гость избил кулаками и ногами мужчину на глазах у его брата инвалида, — говорится в сообщении.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник направился расквитаться со вторым братом.

— Я полностью раскаиваюсь в том, что я совершил. Было ощущение шока, прежде всего. Никто никого не собирался убивать. Просто ощущение шока под действием алкоголя, — рассказал задержанный.

Теперь злоумышленнику грозит высшая мера наказания. Ему присудят или смертную казнь, или пожизненное заключение в тюрьме.

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ИСТОЧНИК KP.RU