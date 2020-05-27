2020-05-27T14:44:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР тесты на коронавирус делают без выходных

В Республике эпидемия может пойти на спад летом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР тесты на коронавирус делают без выходныхВ ДНР тесты на коронавирус делают без выходныхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Донецкой Народной Республике врачи делают тесты на коронавирус до глубокой ночи и даже по выходным. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Судя по ситуации в мире, коронавирус пришел надолго. По крайней мере, ни на месяц и ни на два. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. Сейчас там есть еще раз заразившиеся COVID-19. Думаю, что у нас коронавирус может пойти на спад летом, - рассказала Ольга Николаевна.

По данным Министерства здравоохранения, за все время в Республике коронавирусом заразились 435 человек. На лечении находятся 313 пациентов, выписаны - 108 человек, летальных случаев - 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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