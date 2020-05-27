Танкисты ДНР отработали тактическое маневрирование с боевой стрельбой
Танковые подразделения Донецкой Народной Республики проводят усиленные тренировки для совершенствования навыков боя и боевого слаживания.
- Танковые подразделения НМ ДНР выведены в подготовленные районы сосредоточения на полигоны, где они в данный момент проходят боевое слаживание, в ходе которых экипажи проходят тренировки по стрельбе и управлению огнем, практическому вождению в ходе выполнения огневых тренировок, тактической подготовке и вождению в составе взводных и ротных колонн, - рассказали в Управлении Народной милиции Республики.
На занятиях танкисты усовершенствовали навыки стрельбы боевыми снарядами, а также маневренного оборонительного боя.
- Экипаж танка полностью готов к выполнению боевых задач, мы готовы защитить нашу Республику, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU