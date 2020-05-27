2020-05-27T14:24:20+03:00
Политика

Танкисты ДНР отработали тактическое маневрирование с боевой стрельбой

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Танковые подразделения проводят учения. Фото: news-front.infoТанковые подразделения проводят учения. Фото: news-front.info
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Танковые подразделения Донецкой Народной Республики проводят усиленные тренировки для совершенствования навыков боя и боевого слаживания.

- Танковые подразделения НМ ДНР выведены в подготовленные районы сосредоточения на полигоны, где они в данный момент проходят боевое слаживание, в ходе которых экипажи проходят тренировки по стрельбе и управлению огнем, практическому вождению в ходе выполнения огневых тренировок, тактической подготовке и вождению в составе взводных и ротных колонн, - рассказали в Управлении Народной милиции Республики.

На занятиях танкисты усовершенствовали навыки стрельбы боевыми снарядами, а также маневренного оборонительного боя.

- Экипаж танка полностью готов к выполнению боевых задач, мы готовы защитить нашу Республику, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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