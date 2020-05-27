От коронавируса в ДНР умер мужчина
От коронавируса в ДНР скончался мужчина. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 5 человек, - говорят в Минздраве. - Кроме того, зарегистрировано один летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет.
По данным последних исследований, проведенных 26 мая, в Донецкой Народной Республике выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что Covid-19 заболел двухлетний ребенок, который с мамой вернулся из Москвы – отмечается, что у женщины коронавирус выявлен не был.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителей. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больницы 108 пациентов. Зарегистрировано 14 летальных случаев. 313 пациентов продолжают лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU