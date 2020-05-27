2020-05-27T12:31:23+03:00
Политика

От коронавируса в ДНР умер мужчина

За все время коронавирус в ДНР унес жизни 14 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителейЗа все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителейФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

От коронавируса в ДНР скончался мужчина. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 5 человек, - говорят в Минздраве. - Кроме того, зарегистрировано один летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет.

По данным последних исследований, проведенных 26 мая, в Донецкой Народной Республике выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что Covid-19 заболел двухлетний ребенок, который с мамой вернулся из Москвы – отмечается, что у женщины коронавирус выявлен не был.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителей. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больницы 108 пациентов. Зарегистрировано 14 летальных случаев. 313 пациентов продолжают лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения ДНР рассказала о реальных проблемах в борьбе с COVID-19

Они связаны с действием запрета на вывоз из РФ лекарств и медизделий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Донецка задержала нетрезвых мужчин, которые препятствовали работе рынка
В ДНР тесты на коронавирус делают без выходных
Танкисты ДНР отработали тактическое маневрирование с боевой стрельбой
Почему из аптек ДНР пропала перекись водорода
От коронавируса в ДНР умер мужчина
Коронавирус в ДНР выявлен у двухлетнего ребенка
ВСУ обстреляли Старомихайловку
Погода в Донецке на день: 27 мая будет идти дождь
Погода в Луганске на день: 27 мая температура воздуха прогреется до +24
О готовности паспорта гражданина ЛНР теперь будут сообщать по телефону
Когда выпускники ЛНР получат свои аттестаты?
Министр здравоохранения ДНР рассказала о реальных проблемах в борьбе с COVID-19
Народный совет ДНР предложил исключить украинскую гривну из перечня законных средств платежа на таможне
Глава ДНР Денис Пушилин: «Вот уже шесть лет мы строим мир, при этом пребывая в состоянии войны»
Боевики ВСУ пригнали военную технику к жилым домам в Донбассе
В Донецке с 27 по 28 мая отключат водоснабжение из-за планового хлорирования воды
В ДНР поднимут цены на пиво и сигареты