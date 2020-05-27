Коронавирус в ДНР выявлен у двухлетнего ребенка
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 26 жителей.
- Коронавирус обнаружен у ребенка, в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат, - рассказывают в ведомстве. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. Среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 435 жителей. Из этого числа выздоровели и были выписаны из больницы 108 пациентов. Зарегистрировано 14 летальных случаев. 313 пациентов продолжают лечение.
В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU