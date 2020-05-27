2020-05-27T11:24:21+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Старомихайловку

По поселку киевские силовики выпустили 32 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Поселок находится под постоянными обстреламиПоселок находится под постоянными обстреламиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 32 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики обстреливали поселок Старомихайловка, что на окраине Донецка.

- При обстрелах применялось вооружение БТР, БМП, гранатометы, стрелковое оружие, - говорят в представительстве. - Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Тем временем, разведка Республики обнаружила военную технику ВСУ возле жилых домов в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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