ВСУ обстреляли Старомихайловку
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 32 единицы, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что киевские силовики обстреливали поселок Старомихайловка, что на окраине Донецка.
- При обстрелах применялось вооружение БТР, БМП, гранатометы, стрелковое оружие, - говорят в представительстве. - Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
Тем временем, разведка Республики обнаружила военную технику ВСУ возле жилых домов в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU