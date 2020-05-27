Погода в Луганске на день: 27 мая температура воздуха прогреется до +24

27 Май 2020 2020-05-27T09:29:46+03:00

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +17 градусов. Фото: lugansk1.su

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22 мая в столице Луганской Народной Республики температура воздуха будет колебаться от +5 до +24 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии ЛНР.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Краснодоне, Алчевске, Перевальске, Стаханове и Первомайске температура воздуха прогреется до – 21-23 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске до - 20-22 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)». Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково». В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU