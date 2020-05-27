Погода в Донецке на день: 27 мая будет идти дождь

27 Май 2020 2020-05-27T10:41:15+03:00

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27 мая, на протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. По прогнозу синоптиков утром и вечером осадков не будет, а вот днем будет идти дождь.

- Весь день в Донецке будет облачным. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет девять градусов тепла, днем станет теплее – до 16 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 20 градусов тепла.

Скорость ветра до 3.7 метров в секунду - вечером.

Народный прогноз погоды: 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)». Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково». В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU