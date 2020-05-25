В ДНР на выходных произошло семнадцать ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T14:08:42+03:00

В Республике на выходных произошло семнадцать аварий. Фото: ВКонтакте

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Восемь человек травмированы в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Донецкой Народной Республики в минувшие выходные. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.

- С 23 по 24 мая 2020 года совершено пять ДТП с пострадавшими, в которых восемь человек получили травмы. Зарегистрировано 12 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения, – говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Уточняется, что сотрудники ГАИ также выявили 313 нарушений правил дорожного движения, в том числе 41 факт управления авто в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила, выбирать безопасную скорость движения, быть внимательными при совершении маневров, при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, соблюдать дистанцию и интервал, не управлять транспортом в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU