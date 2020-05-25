25 Май 2020 2020-05-25T12:28:17+03:00

В ЛНР жителя приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену. Фото: supcourtlnr.su

Он призывал полицейских выезжать в Украину для участия в программе «Тебя ждут дома»

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В ЛНР Верховный Суд приговорил жителя, призывавшего сотрудников МВД выезжать в Украину для участия в программе СБУ «Тебя ждут дома», к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- Приговором Верховного Суда ЛНР при поддержании государственного обвинения прокурорами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере гражданин ЛНР признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР «Государственная измена», то есть совершение гражданином ЛНР оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР, - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что во время выезда в Украину подсудимый был завербован СБУ, после чего с июня 2018 года по февраль 2019 года выполнял ее задания. В частности, выманивал бывших и действующих сотрудников МВД в незалежную для участия в программе СБУ «Тебя ждут дома».

Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. В Генпрокуратуре напомнили, что преступления против основ конституционного строя относятся к категории особо тяжких.

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ИСТОЧНИК KP.RU