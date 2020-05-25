2020-05-25T12:28:17+03:00
Происшествия

В ЛНР жителя приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Он призывал полицейских выезжать в Украину для участия в программе «Тебя ждут дома»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ЛНР жителя приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену. Фото: supcourtlnr.suВ ЛНР жителя приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену. Фото: supcourtlnr.su
Изменить размер текста:

В ЛНР Верховный Суд приговорил жителя, призывавшего сотрудников МВД выезжать в Украину для участия в программе СБУ «Тебя ждут дома», к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- Приговором Верховного Суда ЛНР при поддержании государственного обвинения прокурорами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере гражданин ЛНР признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР «Государственная измена», то есть совершение гражданином ЛНР оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР, - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что во время выезда в Украину подсудимый был завербован СБУ, после чего с июня 2018 года по февраль 2019 года выполнял ее задания. В частности, выманивал бывших и действующих сотрудников МВД в незалежную для участия в программе СБУ «Тебя ждут дома».

Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. В Генпрокуратуре напомнили, что преступления против основ конституционного строя относятся к категории особо тяжких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один погиб, трое ранены: Грузовик с украинскими военными подорвался на мине, установленной сослуживцами

Оказалось, что киевские силовики устанавливали мину в спешке и не успели ее обозначить на карте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР на выходных произошло семнадцать ДТП
От коронавируса в ДНР умер еще один человек
В ЛНР жителя приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке из минометов 120 калибра
Украинские боевики препятствовали работе беспилотника ОБСЕ в окрестностях Катериновки
Погода в Луганске на день: 25 мая ожидается переменная облачность, до + 22 градусов
Погода в Донецке на день: 25 мая будет пасмурным, до +18
«Как игрушечный»: Девушка спасла жизнь выпавшему из гнезда совенку
В Донбассе двое горных пехотинцев из 10-й бригады ВСУ погибли, подорвавшись на украинской мине
Житель Донбасса собрал из металлолома скульптуру раритетного авто
На Украине сторонников ДНР стали судить «за пропаганду войны»
Десантник из 25-й бригады ВСУ выстрелил спецназовцу в ногу, чтобы не устраивал провокации
Горноспасатели ДНР за 6 лет пришли на помощь трем тысячам травмированным горнякам
В Донбассе украинский полицейский «уложил» из гранатомета восьмерых коллег
Судья ездила из Украины в ДНР по фальшивому паспорту
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В Донецке обесточены две улицы в результате обстрела 28-й бригадой ВСУ
Дончане передали многодетной семье в Старомихайловку ноутбук и стиральную машинку
В Донбассе украинский предприниматель застрелил из ружья семерых участников АТО
От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина
Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с Ураза-байрамом
По мирным жителям трех поселков ДНР украинские военные выпустили 36 мин
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам