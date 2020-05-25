2020-05-25T10:54:13+03:00
Политика

ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке из минометов 120 калибра

Всего за сутки они выпустили 20 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке из минометов 120 калибра. Фото: warfor.meВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке из минометов 120 калибра. Фото: warfor.me
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Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 20 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики на донецком направлении обстреляли район Старомихайловки, на горловском – окрестности Байрак и Доломитного, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Они применяли минометы калибром 120 миллиметров, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие пять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике почти 40 снарядов, мин и гранат. Они систематически пускают в ход запрещенные минскими договоренностями вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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