25 Май 2020 2020-05-25T10:54:13+03:00

ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке из минометов 120 калибра. Фото: warfor.me

Всего за сутки они выпустили 20 боеприпасов

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Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 20 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики на донецком направлении обстреляли район Старомихайловки, на горловском – окрестности Байрак и Доломитного, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Они применяли минометы калибром 120 миллиметров, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие пять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике почти 40 снарядов, мин и гранат. Они систематически пускают в ход запрещенные минскими договоренностями вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU