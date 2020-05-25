2020-05-25T10:17:34+03:00
Политика

Украинские боевики препятствовали работе беспилотника ОБСЕ в окрестностях Катериновки

Они систематически глушат беспилотники международных наблюдателей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики препятствовали работе беспилотника ОБСЕ в окрестностях Катериновки. Фото: ВКонтактеУкраинские боевики препятствовали работе беспилотника ОБСЕ в окрестностях Катериновки. Фото: ВКонтакте
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Украинские боевики с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Катериновки Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Боевики 20-го отдельного батальона радиоэлектронной вооруженных формирований Украины в зоне ответственности 30-й бригады, неподалеку от населенного пункта Катериновка, пытались перехватить каналы управления беспилотным летательным аппаратом миссии, используя станцию помех «Буковель-АД», - заявил он.

Ранее Осадчий сообщал, что украинские военные с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотников мониторинговой миссии в районе Золотого. Сейчас они систематически глушат беспилотники ОБСЕ в зоне проведения Операции объединенных сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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