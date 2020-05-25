Погода в Луганске на день: 25 мая ожидается переменная облачность, до + 22 градусов
25 мая в Луганске и Республике температура воздуха будет 22 градуса тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 16-18 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 18-20 градусов тепла днем.
26 мая, по предварительному прогнозу, будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU