2020-05-25T08:48:23+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 25 мая ожидается переменная облачность, до + 22 градусов

В Луганске ветер будет дуть в юго-восточном направлении, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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25 мая в Луганске ожидается переменная облачность. Фото: ВКонтакте25 мая в Луганске ожидается переменная облачность. Фото: ВКонтакте
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25 мая в Луганске и Республике температура воздуха будет 22 градуса тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 18-20 градусов тепла днем.

26 мая, по предварительному прогнозу, будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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