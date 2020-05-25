Погода в Донецке на день: 25 мая будет пасмурным, до +18
В Донецке и Донецкой Народной Республике 25 мая будет пасмурно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +11 градусов. Днем столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля. Вечером ожидается +13.
В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.
В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.
По прогнозам синоптиков, 26 мая облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. С самого утра будет идти сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Люди здесь дружные. Название обязывает»: Как живет улица в Донецке, названная в честь «Комсомольской правды»
Корреспондент «КП» прогулялся улицей, названной в честь известного издания (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU