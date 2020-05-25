2020-05-25T08:16:32+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 25 мая будет пасмурным, до +18

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Фото: Евгения КарпачеваВ Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Фото: Евгения Карпачева
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 25 мая будет пасмурно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +11 градусов. Днем столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля. Вечером ожидается +13.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.

По прогнозам синоптиков, 26 мая облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. С самого утра будет идти сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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