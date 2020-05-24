Судья ездила из Украины в ДНР по фальшивому паспорту

24 Май 2020 2020-05-24T15:16:18+03:00

Теперь женщине светит срок до двух лет

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В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) занимаются делом судьи Волновахского районного суда, которая по поддельным документам ездила в ДНР.

Известно, что украинским силовикам и госслужащим запрещено посещать неподконтрольные Киеву территории Донбасса. И аналогично – силовики и госслужащие ДНР и ЛНР не имеют права ездить на украинскую территорию. Причины понятны – идет война. Но судья из Волновахи решила сделать для себя исключение, ведь в ДНР у нее живут родственники.

Чтобы не «засветиться», женщина решила воспользоваться фальшивым паспортом. На пропускном пункте судья предъявляла пограничникам фальшивый паспорт с собственным фото, но под другим именем. Обман раскрылся. И теперь следователи территориального управления ГБР сообщили служительнице Фемиды о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Женщине грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет. Впрочем, легко отделалась. Могли ведь и госизмену «пришить».

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ИСТОЧНИК KP.RU