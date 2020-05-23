2020-05-23T14:29:50+03:00
Политика

Все, что интересует Украину, это, когда ЛДНР отменят боевую готовность

При этом ВСУ по-прежнему обстреливают территории Республик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина обстреляла окраины Горловки и Донецка. Фото: ДАНУкраина обстреляла окраины Горловки и Донецка. Фото: ДАН
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Представители Украины в ходе внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в режиме видеоконференции интересовались только отменой приказов глав ЛНР и ДНР о повышенной боевой готовности.

- Вчера была проведена видеоконференция Минской Контактной группы, созванная в экстренном порядке из-за систематических обстрелов объектов инфраструктуры в районе села Березовское, - заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

- Единственный вопрос, который реально в ходе обсуждения этой темы интересовал украинскую сторону — когда мы отменим наши приказы о повышенной боевой готовности. Несколько раз повторив, что они не признают ни Республики, ни приказы, украинская делегация все время возвращалась к одному — требовали отменить приказы. И выглядели при этом выглядели довольно беспокойно — беспрерывно ерзали, беспрерывно что-то писали в мессенджерах в телефоне, куда-то звонили, - рассказал Дейнего.

Ранее мы сообщали, что в ДНР погиб военнослужащий, эвакуируя жителей села Крутая Балка из зоны обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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