Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 11 человек

21 Май 2020 2020-05-21T13:00:53+03:00

На 21 мая коронавирус выявлен у 356 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 356 жителей

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За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР медики выявили еще у 11 человек. Об этом 21 мая сообщила министр здравоохранения Республики Наталья Пащенко.

— На сегодняшний момент зафиксировано в Республике 356 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, — рассказала Пащенко.

Напомним, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла решение продлить режим повышенной готовности. Для предотвращения распространения коронавируса в Республике действует ряд мер.

Тем временем коронавирус в ДНР на 21 мая официально зарегистрирован у 305 человек за все время. За прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 35 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU