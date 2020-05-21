Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 11 человек
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР медики выявили еще у 11 человек. Об этом 21 мая сообщила министр здравоохранения Республики Наталья Пащенко.
— На сегодняшний момент зафиксировано в Республике 356 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, — рассказала Пащенко.
Напомним, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла решение продлить режим повышенной готовности. Для предотвращения распространения коронавируса в Республике действует ряд мер.
Тем временем коронавирус в ДНР на 21 мая официально зарегистрирован у 305 человек за все время. За прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 35 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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