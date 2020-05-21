Погода в Луганске на день: 21 мая будет пасмурно, может пойти дождь
Погода в Луганске и во всей Республике весь день будет пасмурной. В некоторых населенных пунктах может пойти дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой кратковременный дождь, утром местами туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 15-17 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 14-16 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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