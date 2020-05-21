2020-05-21T11:31:22+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 21 мая будет пасмурно, может пойти дождь

Температура воздуха составит 17 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет в Луганске 21 мая максимальная температура воздуха составила - 33 градуса, а минимальная - 3 градуса. Фото: инстаграм liz_chernikovaЗа 130 лет в Луганске 21 мая максимальная температура воздуха составила - 33 градуса, а минимальная - 3 градуса. Фото: инстаграм liz_chernikova
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Погода в Луганске и во всей Республике весь день будет пасмурной. В некоторых населенных пунктах может пойти дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой кратковременный дождь, утром местами туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 14-16 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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