2020-05-20T18:40:09+03:00
Звезды

В Донецкой муздраме готова очередная премьера - этюд в черно-белых тонах «Даль памяти»

Спектакль посвящен памяти о Великой Отечественной войне
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это авторский проект заслуженной артистки Украины Татьяны Романюк. Фото: muzdrama.ruЭто авторский проект заслуженной артистки Украины Татьяны Романюк. Фото: muzdrama.ru
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Вчера на Сцене на Садовом МДТ имени М.М. Бровуна состоялась сдача худсовету спектакля – этюда в черно-белых тонах «Даль памяти».

Это авторский проект заслуженной артистки Украины Татьяны Романюк. По сути, это моноспектакль, однако в премьерной постановке помимо Татьяны Васильевны также задействованы молодые актрисы Юлия Шафир, Дарья Кулинич, артист оркестра Александр Лясник.

В спектакле Татьяна Романюк проживает судьбы молодых девушек, которые отправились на фронт и вынуждены были взять в руки оружие, стать на защиту Родины наравне с мужчинами.

- В постановке звучат стихи наших любимых поэтов – Ахматовой, Цветаевой, Окуджавы и других. Очень много переработано архивов, показаны военные съемки. Подготовка заняла много времени, но вместе с тем очень быстро работали сами актёры. Я рада, что в Год Великой Победы в нашем репертуаре появился такой спектакль. Мы пока не знаем в каком формате состоится премьера, но она обязательно будет 22 июня – в День памяти и скорби, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Поклонники муздрамы уже не дождутся, когда будут сняты ограничения и любимый театр снова распахнет двери перед своими верными зрителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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