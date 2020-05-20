За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов

20 Май 2020 2020-05-20T17:34:55+03:00

Сохраняются ограничения в работе кафе и ресторанов. Фото: Андрея Бегезы

Проведено более 3 тысяч проверок граждан, находящихся на самоизоляции

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В ДНР продолжается режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом. Сотрудники полиции ДНР составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса с начала проведения проверок на предмет соблюдения режима самоизоляции с 28 марта.

- С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 145 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 37 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Только за минувшую неделю сотрудники МВД провели 3194 проверки граждан, находящихся на самоизоляции, а также составили 19 протоколов по фактам нарушения.

Согласно проведенным исследованиям 19 мая, выявлено 14 новых случаев заболевания Covid-19.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU