2020-05-20T17:34:55+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов

Проведено более 3 тысяч проверок граждан, находящихся на самоизоляции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Сохраняются ограничения в работе кафе и ресторанов. Фото: Андрея БегезыСохраняются ограничения в работе кафе и ресторанов. Фото: Андрея Бегезы
Изменить размер текста:

В ДНР продолжается режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом. Сотрудники полиции ДНР составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса с начала проведения проверок на предмет соблюдения режима самоизоляции с 28 марта.

- С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 145 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 37 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Только за минувшую неделю сотрудники МВД провели 3194 проверки граждан, находящихся на самоизоляции, а также составили 19 протоколов по фактам нарушения.

Согласно проведенным исследованиям 19 мая, выявлено 14 новых случаев заболевания Covid-19.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 52 человека выздоровели и были выписаны из больницы, 9 пациентов скончались.

Читайте также

Отдых в ДНР 2020: Буквально в 40 километрах от Донецка дончан ждет живописная Зуевка

Отдых в ДНР 2020 может быть разнообразным и вполне доступным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За нарушение режима самоизоляции полицией ДНР составлено 145 административных протоколов
Ситуация с коронавирусом в ЛНР начала стабилизироваться
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 345 жителей Республики
Подразделения Народной милиции ЛНР переведены в высшую степень боевой готовности
В Народной милиции ДНР сделали заявление о повышении боевой готовности
«#Спасибо_за_заботу»: Дети Республики в рисунках благодарят всех, кто встал на борьбу с коронавирусом
"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке
Дарья Морозова: Зеленский приветствует пытки пленных
При Зеленском выросло количество обстрелов и жертв в Донбассе
Денис Пушилин: Подразделения Народной милиции ДНР находятся в повышенной боевой готовности
"Дома подпрыгивают": Горловка и окраины Донецка снова под огнем армии Украины
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики
Подростки помогли приюту «4 ЛАПКИ» спасти щенков
Погода в Луганске на день: Переменная облачность и +19
Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь
Леонид Пасечник – Владимиру Зеленскому: Не прекратите обстрелы гражданских объектов – примем меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения
За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса
«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей
В ЛНР отменили итоговые экзамены для выпускников школ
25 мая в Луганске не будут продавать спиртные напитки
В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году
Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19