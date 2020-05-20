«#Спасибо_за_заботу»: Дети Республики в рисунках благодарят всех, кто встал на борьбу с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T14:30:23+03:00

Работа Маловой Евы, 11 лет. Студия дизайна и графики "stART" Центр детского и юношеского творчества Киевского района города Донецка Фото: архив конкурса

Итоги конкурса подведут 1 июня - в День защиты детей

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Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова объявила о проведении виртуального конкурса детских творческих работ «#спасибо_за_заботу».

Так детвора выражает благодарность всем людям, принимающим активное участие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции: врачам, МЧС, МВД и другим службам. Свои рисунки они самостоятельно публикуют в группе ВКонтакте.

Всего в конкурсе четыре номинации:

Бессонова Дарья, 11 лет. Студия дизайна и графики "stART" Центр детского и юношеского творчества Киевского района города Донецка. Фото: архив конкурса

1) «Фотография» (селфи, фотография с хэштегами Конкурса);

2) «Коллаж» (из фотографий и изображений с хэштегами Конкурса);

3) «Рисунок» (иллюстрирующий благодарность людям, принимающим активное участие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции);

4) «Стихи и проза» (благодарственные стихотворения или прозаические произведения).

Паршин Ярослав, 9 лет. МОУ " Средняя школа № 16 г. Макеевки". Фото: архив конкурса

На данный момент приняли участие около 50 человек из Донецка, Макеевки, Шахтерска, пгт. Тельманово, Тореза, Амвросиевки, Ясиноватой, с. Петропавловка (г. Шахтерск), с. Самсоново (Тельмановский район). Работы удивляют искренностью и профессионализмом.

Итоги конкурса будут подведены 1 июня в день защиты детей. Еще есть время принять участие в конкурсе. Победители будут награждены книгами и дипломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU