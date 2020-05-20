Погода в Луганске на день: Переменная облачность и +19
Температура воздуха в ЛНР 20 мая будет 19 градусов тепла днем.
- С 21.00 19 мая до 21.00 20 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается +14-16 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 16-18 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU