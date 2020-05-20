Погода в Луганске на день: Переменная облачность и +19

20 Май 2020 2020-05-20T08:22:14+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 20 мая будет 19 градусов тепла днем.

- С 21.00 19 мая до 21.00 20 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается +14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 16-18 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU