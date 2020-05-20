Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь
Май в этом году в Донбассе выдался дождливым. Если начало весны принесло собой тепло, то ее последний месяц редкий день обходится без дождей.
20 мая в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Дождь закончился еще до рассвета. Утром и днем осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, правда менее сильные.
Сегодня днем дончанам обещают +21, ночью +10.
День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.
Подобная погода с переменной влажностью и дождями продержится в Донецке вплоть до конца мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU