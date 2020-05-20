2020-05-20T07:59:36+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь

Осадки в Донецке прогнозируют ближе к вечеру
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Май в Донбассе выдался дождливым.Май в Донбассе выдался дождливым.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Май в этом году в Донбассе выдался дождливым. Если начало весны принесло собой тепло, то ее последний месяц редкий день обходится без дождей.

20 мая в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Дождь закончился еще до рассвета. Утром и днем осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, правда менее сильные.

Сегодня днем дончанам обещают +21, ночью +10.

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Подобная погода с переменной влажностью и дождями продержится в Донецке вплоть до конца мая.

Читайте также

Отдых в ДНР 2020: Буквально в 40 километрах от Донецка дончан ждет живописная Зуевка

Отдых в ДНР 2020 может быть разнообразным и вполне доступным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Дома подпрыгивают": Горловка и окраины Донецка снова под огнем армии Украины
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 14 жителей Республики
Подростки помогли приюту «4 ЛАПКИ» спасти щенков
Погода в Луганске на день: Переменная облачность и +19
Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь
Леонид Пасечник – Владимиру Зеленскому: Не прекратите обстрелы гражданских объектов – примем меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения
За год президентства Зеленский ничего не сделал, чтобы вернуть долги пенсионерам Донбасса
«Пуля попала в плечо!» Жительница поселка рядом с Донецком ранена огнем украинских карателей
В ЛНР отменили итоговые экзамены для выпускников школ
25 мая в Луганске не будут продавать спиртные напитки
В музей Алчевска передали личные вещи красноармейца, погибшего под Смоленском в 1941 году
Как сотрудникам предприятия централизованно подать документы на получение паспортов ДНР и РФ
Сотрудников СБУ, которые до смерти запытали жителя Донецка, уже пять лет не могут осудить
Стало известно, когда в ЛНР можно будет бесплатно обследоваться на меланому
Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной
Украинская армия обстреляла десять поселков и городов ДНР
Коронавирус в ДНР: 42 жителя Республики вылечились от Covid-19