Погода в Донецке на день: 20 мая ожидаются +21 и дождь

20 Май 2020 2020-05-20T07:59:36+03:00

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Май в этом году в Донбассе выдался дождливым. Если начало весны принесло собой тепло, то ее последний месяц редкий день обходится без дождей.

20 мая в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Дождь закончился еще до рассвета. Утром и днем осадков не ожидается, а вечером они начнутся снова, правда менее сильные.

Сегодня днем дончанам обещают +21, ночью +10.

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Подобная погода с переменной влажностью и дождями продержится в Донецке вплоть до конца мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU