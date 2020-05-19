Житель Луганска со 800 тысячами гривен переплыл на лодке через границу с Украиной

19 Май 2020 2020-05-19T12:42:46+03:00

Но потом его задержали украинские пограничники

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Украинские пограничники задержали на Луганщине вблизи линии разграничения 53-летнего жителя Луганска, который вез с собой 800 тысяч гривен (2 миллиона рублей). Произошло это рядом с подконтрольным Украине городом Счастье.

На окраине села Геевка пограничники остановили автомобиль «ВАЗ», которым управлял луганчанин. Проверили его личность по базе данных. Выяснилось, что мужчина в ноябре 2019 года пересек линию разграничения в сторону постоянного места жительства в Луганске. Назад на украинскую территорию официально не возвращался. Значит, проник нелегально. Луганчанин признался, что пересек на лодке реку Северский Донец возле села Лобачево. И направлялся в Киев, где проживает его сын.

При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины пограничники обнаружили 800 тысяч гривен. Скорее всего, это сбережения мужчины и средства от продажи жилья. Перевозить такую сумму через линию разграничения нельзя даже официально (не более 50 тысяч гривен).

Пачки с купюрами в 50, 100 и 200 гривен лежали в сумке. Фото: ГПСУ

За нарушение порядка въезда территорию Украины луганчанин заплатит штраф в размере 1700 гривен. А вот 800 тысяч у него конфискуют в пользу незалежной - за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU