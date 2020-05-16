В ДНР за неделю родилось 215 малышей

16 Май 2020 2020-05-16T18:58:40+03:00

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С 4 по 12 мая в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 169 малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За период с 4 по 12 мая 2020 года в родильных домах Республики родилось 215 малышей: 113 мальчиков и 102 девочки, - говорится в сообщении.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! – сказали в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что с 30 апреля по 3 мая этого года в Донецкой Народной Республике родилось 169 малышей: 80 мальчиков и 89 девочек.

Несмотря на участившиеся с украинской стороны обстрелы, блокаду и эпидемию коронавируса, жизнь в Республике течет своим чередом. Массовой заболеваемости и смертности от новой инфекции нет. В связи с чем местные власти смягчили ограничительные меры. Со вчерашнего дня в парке имени Щербакова заработали аттракционы. Пока только те, что на открытом воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU