Погода в Луганске на день: 16 мая до 15 градусов тепла, дождь с грозой

16 Май 2020 2020-05-16T09:00:46+03:00

16 мая в Луганске пройдет дождь с грозой. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть северный и северо-восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду

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16 мая в Луганске и ЛНР температура воздуха будет до 15 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный и северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-15 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-13 градусов тепла днем.

17 мая, по предварительному прогнозу, существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU