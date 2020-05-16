Погода в Луганске на день: 16 мая до 15 градусов тепла, дождь с грозой
16 мая в Луганске и ЛНР температура воздуха будет до 15 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Республике будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный и северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-15 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-13 градусов тепла днем.
17 мая, по предварительному прогнозу, существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU