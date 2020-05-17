Жителю Донецка вынесли приговор - 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

17 Май 2020 2020-05-17T09:37:51+03:00

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Министерство государственной безопасности ДНР задержало дончанина, который шпионил в пользу украинских спецслужб. Он передавал им информацию о расположении военных объектов Народной милиции, а также занимался подстрекательством в соцсетях для дестабилизации обстановки внутри Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— С 2014 года житель Донецка Шаповалов Юрий Валерьевич, 1964 года рождения вел аккаунт в социальной сети Twitter, размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике, а также собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР. Кроме этого, получены данные о том, что в летний период 2015 года мужчина установил связь с СБУ, после чего был завербован, — говорится в сообщении.

Действия Шаповалова расцениваются, как шпионаж. Апелляционная палата Верховного суда ДНР вынесла ему приговор 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU