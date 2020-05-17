2020-05-17T09:37:51+03:00
Политика

Жителю Донецка вынесли приговор - 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Мужчина был завербован СБУ
Екатерина Сорока
Поделиться:
Шаповалов занимался сбором, анализом, публикацией и передачей украинским спецслужбам информации, которая носит ущерб безопасности ДНР. Фото: МГБ ДНРШаповалов занимался сбором, анализом, публикацией и передачей украинским спецслужбам информации, которая носит ущерб безопасности ДНР. Фото: МГБ ДНР
Изменить размер текста:

Министерство государственной безопасности ДНР задержало дончанина, который шпионил в пользу украинских спецслужб. Он передавал им информацию о расположении военных объектов Народной милиции, а также занимался подстрекательством в соцсетях для дестабилизации обстановки внутри Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— С 2014 года житель Донецка Шаповалов Юрий Валерьевич, 1964 года рождения вел аккаунт в социальной сети Twitter, размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике, а также собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР. Кроме этого, получены данные о том, что в летний период 2015 года мужчина установил связь с СБУ, после чего был завербован, — говорится в сообщении.

Действия Шаповалова расцениваются, как шпионаж. Апелляционная палата Верховного суда ДНР вынесла ему приговор 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

ВСУ применили новый метод по препятствованию работы ОБСЕ в Донбассе

Украинские военные заблокировали пункт пропуска «Майорск» на границе с ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей
Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева
В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР
Утром 17 мая ВСУ выпустили по донецкому и горловскому направлениям 47 мин
Погода в Луганске на день: 17 мая будет облачно с прояснениями
В ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом
Погода в Донецке на день: 17 мая температура воздуха прогреется до +17
Жителю Донецка вынесли приговор - 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику
Донецкий врач - терапевт: Многие люди стали пренебрегать мерами безопасности
Через КПП «Станица Луганская» впевые за долгое время начали пропускать людей
В ДНР за неделю родилось 215 малышей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешения конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится
СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов