ГИА в ДНР - 2020: будет ли проводиться в этом году
Формат проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году был изменен из-за режима повышенной готовности. Оценки поставят по итоговой аттестации. Об этом 14 мая сообщил министр образования и науки Михаил Кушаков.
— Государственная итоговая аттестация по обязательным предметам будет проводиться по результатам итогового оценивания. Таким образом, выпускные экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций и выпускников учреждений среднего профессионального образования проводиться не будут, — рассказал Михаил Кушаков.
Однако для будущих студентов местных ВУЗов экзамены все же не проведут. Дата ГИА пока неизвестна. Требуется соответствующее решение от Правительства и Межведомственного оперативного штаба, который следит за эпидемиологической ситуацией в Республике. Но в министерстве образования останавливаются на предложении провести ГИА в ДНР одновременно с ЕГЭ в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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