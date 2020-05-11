2020-05-11T09:29:44+03:00
Политика

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Республики

Сегодня дончане отмечают 6-летие создания Донецкой Народной Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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11 мая 2014 года дончане сделали свой выбор. Фото: Евгении Карпачевой11 мая 2014 года дончане сделали свой выбор. Фото: Евгении Карпачевой
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Шесть лет назад в этот день дончане сделали свой выбор, единодушно проголосовав на Референдуме за независимость Донецкой Народной Республики.

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин поздравил всех с этим историческим событием.

- Я хорошо помню эмоциональный подъем, который сопровождал референдум 11 мая 2014 года. Помню, с какой радостью, с каким поистине всенародным ликованием были встречены его результаты, - обратился он к дончанам. - В те дни нас переполняло чувство гордости, победа казалась такой близкой. Но незаконной власти «майданной» Украины нужна была война на нашей земле, нам пришлось защищать наш выбор, и мы это делаем до сих пор.

Пушилин подчеркнул, что путь к России, путь домой, на который все дончане встали в 2014 году, оказался невероятно труден, но тем более отраден тот факт, что сегодня отчетливо видно сильное встречное движение. Россия становится ближе, а экономические и культурные связи крепнут и расширяются день ото дня.

- Благодаря вашей самоотверженности, беспримерному мужеству и отваге Донецкая Народная Республика празднует очередную годовщину со дня своего рождения. Я от всего сердца благодарю вас за то, что в нынешних непростых условиях, находясь на своем рабочем месте или на боевом посту, у станка или в шахте, в поле или за учебником, вы приближаете нашу общую победу, демонстрируя силу духа и стойкость истинно донбасского характера, - сказал руководитель Республики.

Свой выбор дончане были вынуждены подтвердить кровью. Увы, война, которую развязала Украина против мирных граждан, до сих пор продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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