Стало известно, до какого числа не будут работать КПП в Донбассе

10 Май 2020 2020-05-10T19:43:52+03:00

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

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Сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о продлении временных ограничений на пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Уведомление об этом украинской стороны передали представители миссии ОБСЕ.

- В соответствии с приказом командующего операцией объединенных сил (ООС) от 9 мая 2020 года с целью противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 ограничения на пересечение линии соприкосновения продлены с 7 марта 2020 года до 22 мая 2020 года, - говорится в сообщении украинской стороны.

Впрочем, вряд ли кто-то из жителей ДНР ожидал, что КПП откроют раньше, чем закончится общеукраинский карантин. Его уже давно продлили до 22 мая. Так что командующий ООС малость запоздал.

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ИСТОЧНИК KP.RU