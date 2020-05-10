2020-05-10T17:06:41+03:00
Политика

Украина продолжает перекраивать территорию Донбасса по-своему

Какое решение приняли в Кабинете министров Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Так выглядела Донецкая область до начала войны. Фото: ДонОГАТак выглядела Донецкая область до начала войны. Фото: ДонОГА
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В подконтрольной Украине Донецкой области будет пять районов. Такое решение приняли в Кабинете министров Украины. Причем вошедшие в раж члены правительства заодно поделили и территорию ДНР – на три района.

На этой неделе Кабинет министров Украины утвердил перспективный план формирования территорий громад Донецкой области. По информации пресс-службы правительства, в регионе предусмотрено создание 66 объединенных территориальных громад (ОТГ). На территории, подконтрольной украинской власти, будет 46 ОТГ и 20 – на территории, которая сейчас относится к ДНР.

Также в соответствии с предложениями Донецкой облгосадминистрации, планируется создание 8 районов. Из них пять - на территории, подконтрольной украинской власти, - Краматорский, Бахмутский, Покровский, Волновахский, Мариупольский. И 3 района на территории, которая сейчас относится к ДНР, - Горловский, Донецкий, Кальмиусский.

Так украинские власти хотят поделить Донецкую область сейчас. Фото: ДонОГА

Так украинские власти хотят поделить Донецкую область сейчас. Фото: ДонОГА

Нонсенс такого решения заключается в том, что власти ДНР считают территорией Республики всю Донецкую область в границах мая 2014 года. Ведь референдум о независимости ДНР проходил во всем регионе.

К тому же власти незалежной должны согласовывать все свои решения по Донбассу с руководством ДНР и ЛНР. Это прописано в Минских соглашениях. Этого требуют и лидеры стран «Нормандской четверки» от президента Украины Владимира Зеленского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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